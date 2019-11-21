الرئيس الأميركي يعلن استعداده للعمل مع حكومة لبنانية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات مواطنيها، بحسب ما جاء في برقية وجهها إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وجاء في البرقية، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وكالة الأنباء اللبنانية: "يشاطرني الشعب الأمريكي بتوجيه أفضل التمنيات لكم بمناسبة عيد الاستقلال"، مؤكدا أن "علاقات الصداقة التي تربط الشعبين اللبناني والأمريكي هي علاقات قوية".
وأوضح أن "الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة، تستجيب لحاجات اللبنانيين ببناء بلد مستقر مزدهر مستقل وآمن".
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