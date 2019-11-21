مصدر أمني: تسجيل 15 حالة اختناق قرب جسر السنك وسط بغداد

أفاد مصدر امني، الخميس، بتسجيل 15 حالة اختناق للمتظاهرين قرب جسر السنك وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "15 متظاهرا اصيبوا بحالات اختناق قرب جسر السنك وسط بغداد". وتشهد العاصمة بغداد ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف اسفرت عن مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.

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