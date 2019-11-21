النزاهة تضبط متهمين بالاحتيال على المواطنين واستغلالهم في نينوى

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط متهم بـ"الاحتيال" على المواطنين وتسلم مبالغ مالية مقابل إنجازمعاملاتهم في المصرف العقاري بالمحافظة.
وأضافت، أنه "في عملية منفصلة، قام فريق عمل المديرية بضبط 29 متهماً من أصحاب مكاتب الإنترنت والاستنساخ المنتشرين قرب دائرة الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في الجانب الأيسر بالموصل؛ لقيامهم باستغلال المواطنين وأخذ مبالغ مالية منهم لقاء سحب استمارة البطاقة الموحدة، علما أنها مجانية".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالمبرزات المضبوطة مع الأوليات في العمليتين اللتين تمتا؛ بناء على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المتهمين على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قررت توقيف المتهم في العملية الأولى وفقا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات، مع العلم أن محكمتي الجنايات والجنح في نينوى أصدرتا حكمين سابقين بإدانة المتهم في قضايا حققت فيها مديرية تحقيق نينوى".
وأشارت الدائرة، إلى أن "الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة قررت توقيف المتهمين الـ (29) في العملية الثانية وفقا لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات".
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