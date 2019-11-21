نائب: قانون التقاعد الجديد لم يتطرق لرواتب رفحاء وبقيت على حالها

اكد النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الخميس، ان رواتب رفحاء بقيت على حالها، مبينا ان قانون التقاعد الجديد لم يتطرق اليها.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365 ان "ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام عن جعل رواتب رفحاء مليون ونصف هي تصريحات عارية عن الصحة وغير دقيقة"، مشيرا الى ان "سجناء رفحاء كانت لديهم حقوق سابقة ضمن قوانين نافذة جعلت لهم راتب تعويضي عن حالة الظلم التي لحقت بهم من سياسات النظام السابق".

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واضاف العقابي ان "قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان بالجلسة السابقة، فلم يتطرق لهم باي زيادة او اضافات في راتبهم التقاعدي"، مشيرا الى ان "رواتبهم بقيت على ما كانت عليه في القوانين السابقة".

وكان مجلس النواب صوّت، 26 تشرين الاول 2019 على قرار إلزام الحكومة بالتنفيذ الفوري بإلغاء الجمع بين الراتبين المأخوذة من قوانين العدالة الاجتماعية ومن ضمنها امتيازات رفحاء.