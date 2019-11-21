الشرطة التركية تفرق وقفة تضامنية للجالية الايرانية

وقال موقع "إيران واير"، إن الأمن التركي قمع وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون بميدان الديك في ولاية دنيزلي، تأييدا لاحتجاجات تعم إيران منذ الجمعة الماضي.

وذكر تقرير للموقع المعارض نقلا عن شهود عيان، أن الشرطة التركية استخدمت الهروات والعصي لتفريق وقفة المواطنين الإيرانيين، كما اعتقلت عددًا من منظمي الوقفة الاحتجاجية.



ونشر تقرير "إيران واير" شهادة لأحد اللاجئين الإيرانيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، دون كشف هويته، حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تسمح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية للإيرانيين بحجة "عدم حصولهم على تصريح للتظاهر".

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان وجه تحذيرا للحكومة الإيرانية من احتمال انتقال الاحتجاجات الشعبية من العراق، فيما "شكرت" الخارجية الإيرانية أردوغان على اهتمامه.

وقالت منظمة العفو الدولية إنها وثقت وفاة 106 قتيلا في تظاهرات إيران على الأقل وأنها تعتقد أن العدد يقوق مئتين، فيما اعترفت السلطات الإيرانية بسقوط قتلى واعتقال ألف متظاهر.

