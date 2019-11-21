الموقف الامني بالتحرير وجسور السنك والجمهورية والاحرار صباح اليوم

كشف مصدر امني، الخميس، عن الموقف في ساحة التحرير وجسور السنك والجمهورية والاحرار صباح اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "الموقف الامني في جسر الاحرار هو تمركز المتظاهرين عند الخط الاول مع توقف رمي قنبل المسيلة للدموع"، مبينا ان "احتكاكا حصل امس بين المتظاهرين والقوات الامنية على الجسر ادى الى اختناق 14 شخصا بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع".
واضاف ان "الموقف الامني في جسر ومرآب السنك هو تمركز المتظاهرين على الجسر والمرآب، ولا يوجد اية احتكاك"، مشيرا الى ان "الموقف في جسر الجمهورية وساحة التحرير والمطعم التركي جيد مع توافد المواطنين الى الاماكن المذكورة".
ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2019) يومها الثامن والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
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