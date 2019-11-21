كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن صدور أمري استقدام بحق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إضافة إلى رئيس جامعة كركوك السابق.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثهاعن تفاصيل القضيَّة، إلى "إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كركوك أمري استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق ورئيس جامعة كركوك السابق، في قضية مخالفات في عقد مشروع موقع أعمال بوابة جامعة كركوك".
وأوضحت الدائرة أن "قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، صدر وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ".
كانت هذه تفاصيل خبر صدور أمر استقدام بحق وزير التعليم العالي الأسبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.