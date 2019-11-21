سوزان مبارك تدخل العناية المركزة

وردّ علاء على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر" حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك، قائلاً: "والله لسا في العناية ولكن خير إن شاء الله، شكرا لسؤالك".

وكان علاء كشف أنّ والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها، وفق موقع مصراوي المحلي.