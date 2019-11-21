كشف نجل الرئيس المصري الأسبق، علاء مبارك عن دخول والدته سوزان، غرفة العناية المركزة في أعقاب عملية جراحية مطلع الشهر الجاري.
وردّ علاء على سؤال أحد متابعي حسابه الرسمي على "تويتر" حول الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك، قائلاً: "والله لسا في العناية ولكن خير إن شاء الله، شكرا لسؤالك".
وكان علاء كشف أنّ والدته أجرت عملية جراحية يوم 4 تشرين الثاني الجاري، لكنه لم يُفصح عن طبيعتها، وفق موقع مصراوي المحلي.
وسبق أن نشر علاء في شهر آب الماضي صورة تجمع والديه، بعد إجراء عملية لوالدته سوزان.
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان مبارك تدخل العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.