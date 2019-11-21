أمانة بغداد تعلن افتتاح سريع الشعلة غداً الجمعة

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن افتتاح سريع الشعلة غداً الجمعة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين المسمى شعبياً (سريع الشعلة) ولكلا الجانبين للمقطع الممتد من تقاطع مجسر الشعلة وحتى تقاطع مجسر حي العدل (ذهاباً وإياباً)".
واضافت ان "الطريق سيفتتح بالكامل امام حركة السير والمرور يوم غد الجمعة 22 من الشهر الجاري، عدا تفرع مدخل مدينة الشعلة فسيستمر به العمل ليفتتح يوم الاحد 24 من الشهر الجاري".
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