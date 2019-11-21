الدفاع المدني يعلن تعرض منتسبيه الى اعتداءات مباشرة بالاسلحة البيضاء وسط بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، عن تعرض منتسبيه الى اعتداءات مباشرة بالاسلحة البيضاء وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرقنا تعرضت مساء يوم امس الى اعتداءات في ساحة التحرير وسط بغداد، ادى الى تضرر عجلة اسعاف وفرقة اطفاء واصابة منتسبين".
واضافت ان "عدد من منتسبي الدفاع المدني تعرضوا للضرب المباشر بالاسلحة البيضاء".
ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2019) يومها الثامن والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .
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