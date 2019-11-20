شيوخ عشائر كربلاء يرفضون دعوة عبد المهدي للقائهم

اكد شيوخ عموم عشائر كربلاء، الاربعاء، رفضهم لدعوة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقائهم، فيما رفضوا الاعتداء على الممتلكات العامة والتجاوز على الاجهزة الامنية.

وقال بيان صدر عن شيوخ المحافظة وتلقت الخليج 365 نسخة منه أنه "في خضم الاحداث المتسارعة على الساحة العراقية والتي جاءت اثر تراكمات السياسات الفاشلة طيلة ستة عشر عاما وبالنظر لما يجري الان في العراق عموما وكربلاء بشكل وانطلاقا من المسؤولية الانسانية والوطنية فان سادات وزعماء العشائر من محافظ كربلاء يواصلون اجتماعاتهم من بدء التظاهرات والاحتجاجات".

واضاف انهم "اجتمعوا على السير خلف خطى المرجعية ومساندة المظاهرات السلمية لابناء شعبنا الغيور والشجاع لما لاقاه من الظلم والحيف والفقر والتشريد"، معتبرا ان "التسويف والمماطلة من قبل القوى السياسية بعدم تلبية مطالب المتظاهرين هو امر في غاية الخطورة ولايصب في مصلحة العراق".

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وتابع البيان ان "الشيوخ رفضوا الاعتداء على الممتلكات العامة والتجاوز على الاجهزة الامنية"، لافتا الى انهم "اعتبروا ان لاحل الا بالتظاهر السلمي ومطالبة بالحقوق المشروعة.

ولفت البيان الى ان "الشيوخ اعلنوا انه في حال عدم امتثالهم لما اشارة اليه المرجعية ومطالب الشعب، سوف تكون مقاطعة وعدم استقبالهم وتلبية دعواتهم تضامناً لما اشارة اليه المرجعية"، موضحا انهم "رفضوا الدعوة الموجهه اليهم من قبل رئيس مجلس الوزراء".