بالصور.. الوحدة التدريبية الأولى لاسود الرافدين في الدوحة

رياضة 2019-11-20 | 19:55 2,397 مشاهدة خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، أولى وحداته التدريبية في العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" المقرر انطلاقها في العاصمة القطرية نهاية تشرين الثاني الحالي. المحرر: محمد خليل

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