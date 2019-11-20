الحلبوسي والسفير الأمريكي يبحثان استمرار التعاون المشترك بمجال مكافحة الإرهاب

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، مع السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر استمرار التعاون المشترك بمجال مكافحة الإرهاب.
وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، السفير الأميركي لدى العراق".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".
وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب".
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