نائب كردي: تعديل الدستور بدعة سياسية للتغطية على الفشل بالادارة

وقال الكيكي في حديث لـ برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "المجلس بدء بداية قوية مساء امس وهو التفاعل مع مطالب المتظاهرين"، منوها الى أن "الوضع بشكل عام يسير باتجاه فتح مسارات الاصلاح بشكل تام، واعتقد ان الوضع في مجلس النواب مهيئ جدا للمضي في الاصلاحات في الجانب التشريعي والقانوني".وتساءل الكيكي، "اين هي المادة التي تعطيل عمل الحكومة او تعطل تقديم الخدمات للمواطنين"، مستدرلاكا بالقول "تعديل الدستور بدعة سياسية للتغطية على جملة من حالات الفشل في الادارة بالعراق".

وتابع، أن "اي مادة دستورية تؤدي الى تحسين الوضع المعيشي للعراق بما في ذلك كردستان فنحن مستعدون للنقاش، فلدينا اولويات، مثلا موضوع المفوضية وابعادها تماما عن السياسية والاحزاب، وايضا قانون الانتخابات ايضا لينتج برلمانا قويا متماسكا، فحن مع هذا التغيير".



وبشأن التعديلات الدستورية المزمعة ومنها تغير نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستالني، أن "النظام الرئاسي مرفوض من قبل الكتل الكردستانية، ولن تسمح باعادة انتاج الدكتاتورية مجددا ابدا".