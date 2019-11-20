نائب عن الفتح: الغاء امتيازات المسؤولين ستزيد من حالات الفساد

رأى النائب عن الفتح عدي عدواد، الاربعاء، أن الغاء امتيازات المسؤولين لايقلل من حالات الفساد بل سيزيد منها، فيما لفت الى أن موضوعة الكتلة الاكبر ضمن التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال عواد في حديث لـ برنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "خفض اعداد مجلس النواب بحاجة الى تعدسل دستوري"، منوها الى أن "موضوعة الغاء امتيازات المسؤولين لايقلل من حلالت الفساد بل سيزيد منها".
وأوضح عواد، أن "المفروض على لجنة التعديلات تقر هذه النقطة غير الخلافية لكي تذهب الحكومة للاستفتاء ليشعر المواطن في الشارع ان هناك تغيير"، منوها الى أن "موضوعة الكتلة الاكبر ضمن التعديلات الدستورية المقترحة".
وأوضح عواد، أن "المفروض على لجنة التعديلات تقر هذه النقطة غير الخلافية لكي تذهب الحكومة للاستفتاء ليشعر المواطن في الشارع ان هناك تغيير"، منوها الى أن "موضوعة الكتلة الاكبر ضمن التعديلات الدستورية المقترحة".
وأضاف عواد، أن "النظام البرلماني نظام محاصصة وتم استخدامه بطريعة بشعة، وايضا اثبت فشله في العراق"، مؤكدا أن "الذهاب الى النظام الرئاسي او شبه النظام الرئاسي هو حل لجزء كبير من مشاكل العراق".
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