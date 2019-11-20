الحكيم يؤكد ضرورة استثمار المدة الممنوحة للبرلمان والحكومة لتنفيذ النقاط الواردة بوثيقة القوى السياسية

اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، على ضرورة استثمار المدة الممنوحة للبرلمان والحكومة لتنفيذ النقاط الواردة بوثيقة القوى السياسية.
وأعرب عن "دعمه للمطالب الحقة للمتظاهرين"، مبيناً أن "التظاهر حالة صحية في النظم الديمقراطية وقد اكد الدستور العراقي على حق المواطنين في التعبير عن ارائهم عبر التظاهر السلمي ومن واجب الحكومة توفير البيئة الامنة لهم وحمايتهم وتحقيق مطالبهم".
وطالب رئيس تيار الحكمة، الحكومة بـ "تقديم المتسببين بإراقة الدماء من المتظاهرين والاجهزة الامنية الى القضاء"، مبيناً أن "العراق منفتح على الجميع بما يحقق المصالح المشتركة".
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