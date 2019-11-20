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الحكيم يؤكد ضرورة استثمار المدة الممنوحة للبرلمان والحكومة لتنفيذ النقاط الواردة بوثيقة القوى السياسية

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اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الأربعاء، على ضرورة استثمار المدة الممنوحة للبرلمان والحكومة لتنفيذ النقاط الواردة بوثيقة القوى السياسية.
وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"شددنا خلال استقبالنا السفير البريطاني الجديد في العراق ستيفن هيلكي على ضرورة استثمار المدة الممنوحة لمجلس النواب والحكومة لتنفيذ جميع النقاط الواردة في الوثيقة التي وقعت عليها القوى السياسية والتي تأتي استجابة لمطالب المتظاهرين السلميين".

وأعرب عن "دعمه للمطالب الحقة للمتظاهرين"، مبيناً أن "التظاهر حالة صحية في النظم الديمقراطية وقد اكد الدستور العراقي على حق المواطنين في التعبير عن ارائهم عبر التظاهر السلمي ومن واجب الحكومة توفير البيئة الامنة لهم وحمايتهم وتحقيق مطالبهم".

وطالب رئيس تيار الحكمة، الحكومة بـ "تقديم المتسببين بإراقة الدماء من المتظاهرين والاجهزة الامنية الى القضاء"، مبيناً أن "العراق منفتح على الجميع بما يحقق المصالح المشتركة".

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