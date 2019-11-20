بالوثيقة.. مجلس الوزراء يحيل رئيس هيئة الاستثمار إلى التقاعد

قرر مجلس الوزراء، إحالة رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الاعرجي إلى التقاعد. وجاء في وثيقة صادرة من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وأطلعت عليها الخليج 365، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على إحالة سامي رؤوف تقي الاعرجي إلى التقاعد".



وأضافت أن "قرار الإحالة إلى التقاعد جاء لتجاوز الاعرجي السن القانونية".

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