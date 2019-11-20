القضاء يستقدم 13 عضوا من مجلس محافظة كركوك

أعلنت محكمة تحقيق كركوك الخاصة بنظر قضايا النزاهة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق 13 عضواً من مجلس كركوك للتحقيق في "قضايا فساد". وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضواً من أعضاء مجلس محافظة كركوك". وأوضح المركز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الأمر يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات".



وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".

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