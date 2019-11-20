صدور مذكرة قبض ومنع سفر لمدير صحة صلاح الدين السابق

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الأربعاء، مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الثانية في محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق مدير صحة صلاح الدين السابق".
وأضاف البيان، أن "هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات، والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية".
وأضاف البيان، أن "هذه الإجراءات اتخذت بعد اتهام الأخير بقضيتين الأولى تتعلق بأدوية فاسدة وفق المادة 340 من قانون العقوبات، والثانية وفق أحكام المادة 318 عن جريمة إنشاء حدائق وهمية".
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