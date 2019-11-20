الانواء تنشر حالة الطقس لغاية الاحد: ارتفاع قليل بدرجات الحرارة

نشرت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، حالة الطقس لغاية يوم الاحد المقبل، فيما اشارت الى ارتفاع قليل بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الطقس اليوة الاربعاء في جميع مناطق البلاد هو صحوا مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة"، مبينا ان "طقس يوم غد الخميس صحوا ايضا ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

واضافت ان "طقس يوم الجمعة المقبلة في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائم جزئي اما الشمالية فهو غائم ولا تغير في درجات الحرارة"، لافتة الى ان "طقس يوم السبت في عموم البلاد غائم جزئي وغائم ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابعت ان "الطقس يوم الاحد المقبل غائم جزئي وغائم في عموم مناطق البلاد ولا تغير في درجات الحرارة".

وادناه تقرير هيئة الانواء الجوية لخمسة ايام:

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