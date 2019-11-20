نزاهة ذي قار تصدر اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين

كشف مصدر في هيئة نزاهة ذي قار، الاربعاء، عن صدور اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين، فيما اشار الى صدور امر قبض بحق أمين صندوق في ضريبة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "امر استقدام صدر بحق ثلاثة ضباط في مديرية شرطة ذي قار بينهم ضابط برتبة عميد"، مبينا انه "تم ايضا صدور امر استقدام بحق ١٢ موظفا في مديرية بلدية الناصرية بتهمة الهدر بالمال العام".

واضاف انه "تم اصدار امر استقدام بحق معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية بتهمة الهدر بالمال العام، وامر استقدام اخر بحق معاون مدير مديرية إنتاج الطاقة الحرارية بتهمة الهدر بالمال العام"، مشيرا الى انه "صدر امر استقدام بحق مدير ضريبة ذي قار".

وتابع انه "تم اصدار امر استقدم بحق مدير عام صحة ذي قار ومعاون مدير عام الصحة السابقين مع أطباء عدد أثنين بتهم هدر بالمال العام"، لافتا الى "صدور امر قبض بحق أمين صندوق في ضريبة ذي قار".