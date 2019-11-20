معاريف: أبو مازن طلب لقاء نتنياهو 20 مرة والأخير رفض

ونشرت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل المقابلة، التي أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي مع أبو مازن.

وبحسب الصحيفة، فإن أبو مازن هاجم القرار الأمريكي الذي يعتبر مستوطنات الضفة الغربية غير مناقضة للقانون الدولي، وأكد أن "أن خطة التسوية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط ماتت".وأشارت الصحيفة إلى أن أبو مازن قال، خلال المقابلة: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الجلوس معي عدة مرات (...) لقد عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض".

وكان آخر لقاء جمع نتنياهو مع محمود عباس في 2010.

وأضاف عباس: "في أوسلو جلسنا وحدنا مع الإسرائيليين وبعد ثمانية أشهر توصلنا إلى اتفاق. بدون الأمريكيين. لو شاركناهم، لفسد الأمر".

وفي مارس/آذار الماضي، قدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عرضا جديدا للحوار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.



وأكد وزير الخارجية الروسي، أثناء زيارته لقطر حينها، استعداد بلاده لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في موسكو لبدء حوار دون شروط مسبقة.

ومن جانبها أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقتها، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على استعداد للقاء نتنياهو دون شروط مسبقة في حال استضافت موسكو هذا اللقاء.