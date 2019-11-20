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بالوثيقة .. محافظ واسط يجري سلسلة تغييرات ادارية مهمة

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محافظ واسط يجري سلسلة تغييرات ادارية مهمة
اجرى محافظ واسط محمد جميل المياحي، سلسلة تغييرات ادارية مهمة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأن المياحي فتح باب الترشيح لـ17 موقع اداري وخدمي في المحافظة.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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