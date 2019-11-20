بالوثيقة .. محافظ واسط يجري سلسلة تغييرات ادارية مهمة

محافظ واسط يجري سلسلة تغييرات ادارية مهمة اجرى محافظ واسط محمد جميل المياحي، سلسلة تغييرات ادارية مهمة. وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأن المياحي فتح باب الترشيح لـ17 موقع اداري وخدمي في المحافظة. Advertisements

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