وجه الرئيس التونسي قيس سعيد رسالة للحكام العرب، داعيا اياهم لتجربة الحرية "يوما واحدا" بعد أن جربوا الارهاب سنين طويلة، مؤكدا لهم "سترون اسرائيل صغيرة".
وقال سعيد، في تغريدة له عبر موقع تويتر، "حكام العرب استحلفكم بما تبقى في هذه الامة من طفولة وحب وصداقة وأشجار وطيور وسحب وانهار، استحلفكم بتحية أعلامها عند الصباح واراقة جبينها عن المساء".
واضاف "قد جربتم الارهاب سنين طويلة ، وها أنتم ترون أين اودى بشعوبكم ، جربوا الحرية يوما واحدا لتروا كم هي شعبوكم كبيرة وكم هي اسرائيل صغيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يوجه رسالة للحكام العرب: جربوا الحرية يوما واحدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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