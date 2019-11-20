الرئيس التونسي يوجه رسالة للحكام العرب: جربوا الحرية يوما واحدا

وقال سعيد، في تغريدة له عبر موقع تويتر، "حكام العرب استحلفكم بما تبقى في هذه الامة من طفولة وحب وصداقة وأشجار وطيور وسحب وانهار، استحلفكم بتحية أعلامها عند الصباح واراقة جبينها عن المساء".

واضاف "قد جربتم الارهاب سنين طويلة ، وها أنتم ترون أين اودى بشعوبكم ، جربوا الحرية يوما واحدا لتروا كم هي شعبوكم كبيرة وكم هي اسرائيل صغيرة".

