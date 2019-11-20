النزاهة: ضبط حالات تلاعب في أضابير عقارات بنينوى

أعلنت مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط حالات تلاعب في أضابير عدة عقارات في دائرة التسجيل العقاري بالمحافظة.
وأشارت الدائرة، إلى أن "التحقيقات الأولية أفضت إلى الكشف عن بيع قطعة أرض تم التلاعب في إضبارتها بمبلغ ( 2,000,000,000) ملياري دينار".
وأضافت، أنه "في عملية منفصلة، تمكنت ملاكات المديرية من ضبط موظف دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغا ماليا من أحد المراجعين مقابل إنجاز كتاب صحة الصدور الخاص بمعاملته"، موضحة أن "المتهم ساوم المراجع على دفع المال لقاء إنجاز معاملته".
وتابعت، أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين اللتين تم تنفيذهما بموجب مذكرتين قضائيتين، وعرضهما رفقة المتهم على الهيئة التحقيقية المختصة بقضايا النزاهة؛ التي قررت أن يجري التحقيق في القضية الأولى وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبذل أقصى الجهود لكشف جميع المتهمين في القضية، وتوقيف المتهم في القضية الثانية استنادا لأحكام المادة (307) من قانون العقوبات".
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