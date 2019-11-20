وزير الشباب والرياضة: تشريع قانون اللجنة الأولمبية إنجاز كبير

رياضة 2019-11-20 | 10:15 746 مشاهدة اعتبر وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، الأربعاء، التصويت على مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية "إنجازاً كبيراً" للرياضة العراقية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت بشكل دؤوب ومدروس من أجل وضع حد لحالة الاجتهادات والاحتكام إلى القوانين في عمل اللجنة الأولمبية.



وأشار رياض، إلى أن "وزارة الشباب والرياضة عملت بشكل دؤوب ومدروس من أجل وضع حد لحالة الاجتهادات والاحتكام إلى القوانين في عمل اللجنة الأولمبية". وقال رياض في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "تشريع مقترح قانون اللجنة الأولمبية يعد إنجازاً كبيراً للرياضة العراقية، وسيسهم في انطلاق حقبة جديدة لدعم رياضة الانجاز، وعملت مع رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي على صيغة تصب في خدمة الرياضة العراقية وحرصنا على التواجد في قبة البرلمان في أكثر من مناسبة حتى ننهي هذا الملف".وأشار رياض، إلى أن "وزارة الشباب والرياضة عملت بشكل دؤوب ومدروس من أجل وضع حد لحالة الاجتهادات والاحتكام إلى القوانين في عمل اللجنة الأولمبية". وأضاف، أن "الوزارات السابقة سعت إلى تشريع قانون الأولمبية وقدمت مسودات، لكن الوزارة الحالية نجحت في تحقيق العدالة وإقرار القانون الذي سيصب في صالح الرياضة العراقية، وأن الوزارة جادة لإقرار قانون عام للرياضة العراقية بعد المشاورات واللقاءات التي جرت مع اللجنة الاولمبية الدولية".

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