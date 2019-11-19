مقتل مدير استخبارات افواج صلاح الدين بانفجار منزل مفخخ في المحافظة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مدير استخبارات افواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "منزل مفخخ تابع لعناصر داعش في صلاح الدين انفجر اليوم، اثناء اقتحامه من قبل قوة امنية، ما ادى الى مقتل مدير استخبارات افواج صلاح الدين".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتم نقل جثة القتيل الى الطب العدلي".