بالصورة.. تشكيل منتخب 'شباب التحرير' لكرة القدم

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2019-11-19 | 19:58
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قرر مجموعة من الشباب المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تشكيل فريق كرة القدم باسم "شباب التحرير".
وارتدى الشباب، قميص المنتخب الوطني وعليه صورة للاعب وسط اسود الرافدين، صفاء هادي وهو يرتدي الكمامة تضماناً مع المتظاهرين.
يذكر أن المتظاهرين، شاهدوا مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والبحرين على الشاشات العملاقة في ساحة التحرير وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
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وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات للمطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاربة المفسدين والقيام بالاصلاحات.
يذكر أن المتظاهرين، شاهدوا مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والبحرين على الشاشات العملاقة في ساحة التحرير وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات للمطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاربة المفسدين والقيام بالاصلاحات.
وادناه صورة الفريق.
المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.