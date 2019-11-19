بالصورة.. تشكيل منتخب 'شباب التحرير' لكرة القدم

وارتدى الشباب، قميص المنتخب الوطني وعليه صورة للاعب وسط اسود الرافدين، صفاء هادي وهو يرتدي الكمامة تضماناً مع المتظاهرين.

يذكر أن المتظاهرين، شاهدوا مباراتي المنتخب الوطني امام ايران والبحرين على الشاشات العملاقة في ساحة التحرير وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية.



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وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تظاهرات للمطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاربة المفسدين والقيام بالاصلاحات.