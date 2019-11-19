رئيس البرلمان السابق: اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لن تستطيع إعادة صياغته في 4 أشهر

اكد رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب عمل سليم الجبوري، الثلاثاء، أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لن تستطيع إعادة صياغته في 4 أشهر.
وقال الجبوري خلال حديثه في برنامج المناورة الذي تبثه السومرية، إن "العراق بحاجة الى تصحيح في نظامه النيابي".
وأضاف أن "اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لن تستطيع اعادة صياغته بفترة أربعة اشهر"، مبيناً أن "المشكلة ليست في الدستور وانما في تطبيقه".
وبشان اجتماع القوى السياسية يوم أمس، أكد الجبوري، أنه "لم يؤخذ رأينا ولم نناقش ما تم طرحه في اجتماع القوى السياسية ".
وأضاف أن "اللجنة المكلفة بتعديل الدستور لن تستطيع اعادة صياغته بفترة أربعة اشهر"، مبيناً أن "المشكلة ليست في الدستور وانما في تطبيقه".
وبشان اجتماع القوى السياسية يوم أمس، أكد الجبوري، أنه "لم يؤخذ رأينا ولم نناقش ما تم طرحه في اجتماع القوى السياسية ".
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