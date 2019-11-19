الناطق باسم عبد المهدي: القوات الامنية سترابط لتأمين المدارس بشكل دائم

اكد عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أن القوات الامنية سترابط لتأمين المدارس بشكل دائم، داعياً ادارات المدارس والاهالي لعودة الدراسة. وقال خلف في مؤتمر صحفي تابعته الخليج 365، إن "القوات الامنية سترابط لتأمين المدارس بشكل دائم". ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، ادارات المدارس والاهالي إلى "عودة الدراسة حفاظاً على العملية التعليمية".



وشهدت عدد من المدارس في بغداد والمحافظات، محاولات اقتحام من قبل عدد من الاشخاص لمنع الطلبة من ممارسة الدوام وتشجيعهم على الاضراب.

وشهدت عدد من المدارس في بغداد والمحافظات، محاولات اقتحام من قبل عدد من الاشخاص لمنع الطلبة من ممارسة الدوام وتشجيعهم على الاضراب.

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