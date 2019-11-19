الصجري يدعو لاعادة محاكمة مشعان الجبوري بشأن 'سرقة' ملايين الدولارات

دعا النائب علي الصجري، الثلاثاء، الى اعادة محاكمة النائب السابق مشعان الجبوري بشأن "سرقة" ملايين الدولارات.

وقال الصجري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ""ندعو رئيس الادعاء العام ورئيس مجلس مكافحة الفساد ورئيس لجنة النزاهة الى فتح تحقيق فوري وعاجل بملفات مؤوس الفساد في العراق مشعان الجبوري الذي اعترف على القنوات الفضائية بأنه استلم رشوى كم مليون دولار مستهينا بالشعب والقضاء والحكومة".

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ودعا الصجري الى "فتح واعادة محاكمته بخصوص الدعوى التي سرق ملايين الدولارات في حماية النفط وتم تزوير كتب من الدائرة القانونية واجبار مدير قانونية في وزارة الدفاع عندما جاء بصفقة لكي يحوله مدير الدائرة القانونية من سارق مايقارب المائة وعشرون مليار الى بريء وللاسف لم يتخذ القضاء بحقه اي أجراء".

وطالب الصجري كافة الجهات بـ"التحقيق حول سرقة مايقارب 80 مليار دولار عندما شكل لواء ٥٨ الحشد العشائري باعداد وهمية طوال الخمس سنوات وايضا سرقة رواتبهم"، بحسب قوله.