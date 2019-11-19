البرلمان يُصوت على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية. وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب ، صوت على مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية". وعقد مجلس النواب، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي وحضور 220 نائباً.

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