نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للرئاسات والمسؤولين

أعلن نواب من كتل مختلفة، الثلاثاء، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية.
وأضاف حمدان، أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي"، مبيناً ان "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا".
وأكد أن "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم".
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