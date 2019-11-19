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نواب يعلنون رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للرئاسات والمسؤولين

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أعلن نواب من كتل مختلفة، الثلاثاء، رفضهم مشروع قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسوؤولين والرئاسات بصيغته الحالية.
وقال النائب جواد حمدان في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من النواب وحضرته الخليج 365، إن "الصيغة الحالية لهذا القانون ابقت على امتيازات لبعض النسؤولين منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء العامين والوكلاء والمستشارين".

وأضاف حمدان، أن "التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي"، مبيناً ان "القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى يومنا هذا".

وأكد أن "بعض المسؤولين في الدولة منذ 2003 وحتى الآن يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة وعدد كبير من السيارات والحمايات التي لم ينص القانون الجديد على سحب هذه الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم".

 

واوضح حمدان، ان" النواب ممثلي الشعب اوقفوا المشروع وطلبنا من اللجنة المالية تعديل فقراته مساء اليوم، واعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية المرجعية الرشيدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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