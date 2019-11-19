الاسدي: قانون الانتخابات منع درجات معينة من الترشح للانتخابات المقبلة

اعتبر النائب احمد الاسدي، الثلاثاء، أن تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة، فيما أكد أن مقترح القانون منع درجات معينة من الترشح للانتخابات المقبلة.
وقال الاسدي خلال مؤتمر صحافي في البرلمان حضرته الخليج 365، إن "الثقة اهتزت بين الناخب وبين من يمثله"، مشيراً الى أن "تعديل قانون الانتخابات اصبح ضرورة ملحة للقيام بالاصلاح".
وأضاف أن "القانون منع درجات معينة من الترشح للانتخابات المقبلة كرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس الجمهورية والمحافظين ودرجات اخرى اضافة الى تقليل عمر الترشح وعدد الاعضاء".
ولفت الى أن "المتظاهرين لا يريدون الا وطن فيه دولة قوية وعادلة وواجبنا الوطني والشرعي والاخلاقي ان نستمع لهم"، مؤكداً أن "البرلمان سيبقى بانعقاد دائم لحين استكمال تشريع القوانين المهمة التي تلبي مطالب الجماهير ضمن المدد المحددة بوثيقة القوى الوطنية".
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