مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات

​انهى مجلس النواب، الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". وعقد مجلس النواب، مساء الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بحضور 220 نائباً.



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