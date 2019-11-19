باشر مجلس النواب، الثلاثاء، بالقراءة الاولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات. وقال مصدر نيابي لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب باشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية الـ 16 برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يباشر بالقراءة الاولى لمشروع قانون مفوضية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.