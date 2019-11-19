البرلمان يُنهي قراءة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب

انهى مجلس النواب، الثلاثاء، القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس النواب العراقي. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب". وعقد مجلس النواب، مساء الثلاثاء، جلسته الاعتيادية بحضور 220 نائباً.



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