أمير الكويت يعين صباح خالد الحمد رئيسا لمجلس الوزراء

عين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه سيتم إلغاء القرار الصادر بتاریخ 18 نوفمبر بتعيين جابر مبارك الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، وتكليف صباح خالد الحمد الصباح للقيام بذلك. وبحسب القرار الأميري، یكلف صباح خالد الحمد بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة وعرض أسمائھم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعیینھم.



وكان جابر المبارك قد تقدم باستقالة الحكومة في 14 نوفمبر الجاري إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام. وكان جابر المبارك قد تقدم باستقالة الحكومة في 14 نوفمبر الجاري إلى أمير البلاد، عقب طلبي استجواب نيابيين قدما ضد وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، ووزير المالية، نايف الحجرف، تخص اتهامات بهدر المال العام.

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