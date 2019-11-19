اعلنت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، أنها لم تشترك باجتماع الامس الذي عقد في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكدة أنها لم توقع على بيانه.
وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كتلة التغيير النيابية انها لم تشترك في الاجتماع الذي عقدته بعض الجهات والكتل السياسية ليلة أمس الاثنين في مكتب السيد الحكيم".
وأضافت "لم نطلع ولم نوقع على البيان الصادر عن الاجتماع المذكور والمسمى (ميثاق شرف)، كما اننا لم نخول ولا نسمح لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر التغيير النيابية: لم نشترك باجتماع الامس ولم نوقع على بيانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.