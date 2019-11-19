التغيير النيابية: لم نشترك باجتماع الامس ولم نوقع على بيانه

وقالت الكتلة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كتلة التغيير النيابية انها لم تشترك في الاجتماع الذي عقدته بعض الجهات والكتل السياسية ليلة أمس الاثنين في مكتب السيد الحكيم".

وأضافت "لم نطلع ولم نوقع على البيان الصادر عن الاجتماع المذكور والمسمى (ميثاق شرف)، كما اننا لم نخول ولا نسمح لأي جهة كانت أن تتحدث باسمنا".