اعفاء مدير بيئة ذي قار من منصبه

قرر محافظ ذي قار، الثلاثاء، اعفاء مدير بيئة المحافظة من منصبه. وقال مكتب المحافظ في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ ذي قار عادل الدخيلي يعفي مدير بيئة ذي قار اسعد شمخي من منصبه". واعلنت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن اعفاء مدير مصفى المحافظة وقائممقام الناصرية من منصبهما.



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