الحشد الشعبي يحدد غداً الأربعاء آخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان “يوم غد الأربعاء، هو آخر يوم لاستقبال المراجعين ضمن الالوية و المديريات التي كانوا ضمن ملاكها سابقاً من خلال مقرات التشكيلات".

وأضافت أنه “يكون استقبال التشكيلات المهيكلة فقط في مقر اللواء الثامن الكائن في ( بغداد / سريع الدورة / قبل جسر الزيوت ) للأيام ٢٠ – ٢١ / ١١ الاربعاء و الخميس وبعدها سيتم ايقاف التقديم على العودة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي”.

