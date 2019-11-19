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الحشد الشعبي يحدد غداً الأربعاء آخر موعد لاستقبال المفسوخة عقودهم

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حددت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، يوم غد الأربعاء، آخر موعد لاستقبال المراجعين من المفسوخة عقودهم.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان “يوم غد الأربعاء، هو آخر يوم لاستقبال المراجعين ضمن الالوية و المديريات التي كانوا ضمن ملاكها سابقاً من خلال مقرات التشكيلات".

وأضافت أنه “يكون استقبال التشكيلات المهيكلة فقط في مقر اللواء الثامن الكائن في ( بغداد / سريع الدورة / قبل جسر الزيوت ) للأيام ٢٠ – ٢١ / ١١ الاربعاء و الخميس وبعدها سيتم ايقاف التقديم على العودة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي”.

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