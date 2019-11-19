أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن تدمير ثلاث مضافات لتنظيم “داعش”، فيما استولت على دراجات نارية واسلحة في محافظة نينوى. وذكر الحشد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قوة من اللواء 44 في الحشد الشعبي التابعة لقيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي بالتعاون استخبارات وحركات الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من تدمير ثلاث مضافات لتنظيم داعش خلال عملية أمنية جنوب قضاء الحضر لتعقب فلول العصابات الإجرامية في جزيرة نينوى".



وأضاف، أن "القوة تمكنت أيضاً من الاستيلاء على دراجات نارية واسلحة ومواد لوجستية للعدو".

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كانت هذه تفاصيل خبر الحشد يعلن تدمير ثلاث مضافات لـ'داعش' والاستيلاء على أسلحة في نينوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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