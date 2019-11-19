اعفاء مدير مصفى ذي قار وقائممقام الناصرية من منصبهما

اعلنت محافظة ذي قار، الثلاثاء، عن اعفاء مدير مصفى المحافظة وقائممقام الناصرية من منصبهما.
وقال مكتب محافظ ذي قار عادل الدخيلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اعفاء مدير مصفى ذي قار مصطفى منعم صبار من منصبه وتكليف معاونه بالمنصب".
وأضاف البيان أنه "تم كذلك اعفاء قائممقام الناصرية علي عبد الحسين غضبان من منصبه".
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