نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، الثلاثاء، ما تردد في وسائل الإعلام بشأن قيام احدى الجهات السياسية بممارسة الضغوط على وزير النفط في موضوع اناطة المسؤولية لهيأة التفتيش في الشركة لمدير قسم النقل في شركة نفط الوسط علي السنيد.



وأكدت أن" التعليمات التي تم إصدارها من المدير الجديد تقع ضمن الضوابط وسياقات العمل التي يخضع لها العاملين في الشركة، وتصب في مصلحة العمل"، مشددة على العاملين "احترام التعليمات والالتزام بضوابط العمل والتوجيهات" . وذكرت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "قرار النقل صدر قبل عدة اشهر وتم تنفيذه في الوقت الحاضر لامور إدارية وتنظيمية"، مشيرة الى ان "مستوى المسؤولية هي نفسها في كلا المنصبين، مؤكدة ان "منصب مدير الهيئة ليس من الدرجات الخاصة وهو من صلاحيات الوزير".وأكدت أن" التعليمات التي تم إصدارها من المدير الجديد تقع ضمن الضوابط وسياقات العمل التي يخضع لها العاملين في الشركة، وتصب في مصلحة العمل"، مشددة على العاملين "احترام التعليمات والالتزام بضوابط العمل والتوجيهات" . وأهابت الشركة بوسائل الاعلام "توخي الدقة في نشر المعلومات والأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة للبلاد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توزيع المنتجات النفطية تنفي ممارسة ضغوط سياسية عليها في تعيين مدير هيأة التفتيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.