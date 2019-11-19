الوطنية ينفي توقيعه على اية ورقة اصلاحية

نفى ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، توقيعه على اي ورقة اصلاحية، فيما اكد انه يتدارس خيار الانسحاب من العملية السياسية برُمتها بعد ان بقي لاكثر من عقد الزمن يدعو لاصلاح هذه العملية، محذراً من ان انحرافها سيؤذي في النهاية البلد



وأكد الائتلاف في بيان صحفي، تلقت الخليج 365، انه تقدم بعدة مقترحات في مقدمتها اجراء انتخابات مبكرة وسن قانون عادل للانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، لافتاً الى ان الورقة التي تم تداولها عبر وسائل الاعلام حول اجتماع يوم امس لا تتناسب مع خطورة المرحلة ولا متطلبات الاصلاح السياسي .



وحذر الائتلاف من استمرار تسويف المطالب الشعبية وانتهاج المحاصصة والفساد مشددا انه تبنى طروحات الاصلاح ودعوات المتظاهرين منذ ٢٠٠٥ الا ان الحكومات المتعاقبة لم تستجب لتلك المطالبات وهو ما ادى الى ما نحن عليه الان .

