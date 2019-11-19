احالة مدير بلدية الناصرية الى المحكمة

أفاد مراسل الخليج 365، الثلاثاء، بإحالة مدير بلدية الناصرية إلى "محكمة الموضوع" وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي. وقال مراسلنا، إن هيئة نزاهة ذي قار أعلنت إحالة مدير الناصرية إلى "محكمة الموضوع" وفق المادة 340 بتهمة "هدر مال عام". وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها اليه".



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