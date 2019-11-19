انقسامات داخل التحالفات السياسية بسبب التظاهرات

ذكر مصدر سياسي مطلع، ان التظاهرات التي تشهدها عدد من المحافظات ادت الى حدوث انقسامات داخل التحالفات السياسية، لافتا الى ان موت بعض التحالفات التي أُسست في العامين الأخيرين بات وشيكاً.

وقال المصدر ان "الإعلان عن تفكك أو موت بعض التحالفات السياسية التي أُسست في العامين الأخيرين بات وشيكاً"، مشيرا الى ان "هناك تحالفت باتت مهددة بالانقسامات".

وأضاف أنه "بعد انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية، أصبحت هناك انقسامات كبيرة في التحالفات السياسية، وحتى داخل الحزب أو الكتلة نفسها بسبب فقدان السيطرة على إعادة الشارع لما كان عليه سابقاً في السنوات الماضية".

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من جانبه، اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، بتصريح صحافي أن "التظاهرات أحدثت هزة حقيقية أصابت بُنية التحالفات السياسية"، مشيرا الى ان "التظاهرات فرضت معادلة جديدة سترضخ لها كل القوى السياسية".

من جهته، أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن "التظاهرات والاحتجاجات الشعبية صدّعت فعلاً التحالفات السياسية، وشهدنا تجمّع معظم القوى السياسية لتأييد ودعم حكومة عبد المهدي، ورفض إقالتها، فيما ثلاث جهات انحازت إلى المعارضة بعد التظاهراتوهذه الجهات هي فقط الآن تطالب بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة مؤقتة تكون مهمتها إجراء انتخابات".