نائب يكشف تفاصيل قانون إلغاء امتيازات المسؤولين

كشف رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري، الثلاثاء، عن تفاصيل مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين.

وقال المعموري في بيان تلقت الخليج 365، انه "استناداً لاحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب جمعت كتلة سائرون النيابية تواقيع عدد من النواب لغرض تشريع قانون يتضمن إلغاء امتيازات المسؤولين"، مبيناً ان "سائرون قدمت مقترح القانون إلى رئاسة مجلس النواب لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تشريعه".

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واضاف ان "مقترح قانون إلغاء امتيازات المسؤولين تضمن إلغاء كافة النصوص الواردة في القوانين الخاصة التي تمنحها"، مشيراً إلى ان "الامتيازات التي سيتم الغاؤها خاصة بالرئاسات الثلاث ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم ورؤساء الهيئات المستقلة والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمستشارين ومن هم بدرجتهم والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم".

وتابع المعموري ان "مقترح هذا القانون يأتي استناداً لقرار مجلس النواب في جلسته العاشرة المعقدة في الـ28 من تشرين الاول الماضي، واستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة من أبناء الشعب العراقي"، موضحا ان "كتلة سائرون ستصوت على تشريع هذا القانون من أجل إلغاء الفوارق بين الموظفين في الدولة العراقية ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية بين ابناء الشعب العراقي".