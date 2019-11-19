نائب: تقليص عدد النواب سيمنع الفوضى داخل البرلمان

وقال همزة في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون انتخابات مجلس النواب الجديد، تمت مناقشته داخل اللجان البرلمانية المعنية بالتعديلات، ونعتقد أنه سيلقى ملاحظات كثيرة على بعض مواده خاصة ما يتعلق منها بتخفيض عدد أعضاء المجلس المقبل إلى 251 نائباً بدل العدد الحالي".وأشار إلى أن "المشروع جيد، لكن النقاط الخلافية بحاجة إلى توافق الكتل السياسية خاصة أن بعضها يمثل أحد مطالب المتظاهرين ومنها عدد أعضاء المجلس والقوائم المتعددة والتي ربما نجد معارضة عليها من بعض القوائم الكبيرة التي لا تخدمها تعدد الدوائر الانتخابية".

وأضاف همزة، أن "تخفيض أعداد الأعضاء، هو أمر ضروري ومهم، وسيكون سبباً في منع حالة الفوضى الموجودة دائماً داخل البرلمان بسبب المزايدات السياسية"، لافتاً إلى أن "على ممثلي الشعب التناغم مع مطالب الشعب وأن يصوتوا على ما يستفيد منه العراقيون وليس ما يخدم مصالحهم الحزبية والسياسية".



وأكد همزة، أن "مناقشة القانون بحاجة إلى أجواء هادئة، بعيداً عن الضغوط الخارجية لضمان عدم الوقوع في الأخطاء بسبب الاستعجال، بالتالي نحتاج إلى أجواء أفضل خاصة أننا صوتنا على حزم إصلاحات ومستمرون بتقديم ما ينادي الشارع به من مطالب مشروعة".

وتابع، أن "تشريع القانون، إضافة إلى تشريع قانون انتخابات مجالس المحافظات والمفوضية المستقلة للانتخابات مع وجود رغبة لإجراء انتخابات مبكرة جميعها تجعلنا نعتقد بأهمية إجراء تلك الانتخابات بوقت مبكر، بعد استكمال تشريع تلك القوانين، خاصة أن الانتخابات الأخيرة كانت عليها علامات استفهام كثيرة بسبب حالات التزوير التي حصلت فيها".