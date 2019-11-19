بالوثيقة.. المفتي يعد قرار اقالة محافظ واسط مخالف للقانون

اعتبر ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي، الثلاثاء، قرار مجلس محافظة واسط باقالة المحافظ مخالفا للقانون. ودعا المفتي مجلس المحافظة الى "انتظار صدور قرار المحكمة المختصلة والمكتسب الدرجة القطعية".

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